Bundesliga, Schalke 04 sempre più nel baratro: l'Hertha lo travolge con un 3-0

vedi letture

L'anno nuovo è iniziato come era finito il precedente per lo Schalke 04 che continua a perdere in campionato. I Royal Blues sono stati travolti per 3-0 infatti in casa dell'Hertha Berlino a segno con Cordoba, Guendozi e Piatek. Con questo successo i berlinesi salgono a 16 punti e lo Schalke 04 resta a quota 4.