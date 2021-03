Buone notizie per Zidane: Hazard e capitan Ramos in gruppo. Possibile convocazione sabato

Buone notizie per Zinedine Zidane in vista della sfida contro l'Elche di sabato e soprattutto di quella contro l'Atalanta. Il Real Madrid si è allenato stamattina a Valdebebas e il tecnico francese ha finalmente potuto contare su due dei suoi giocatori più importanti: Sergio Ramos ed Eden Hazard hanno infatti lavorato con il gruppo e potrebbero essere convocati per il match di sabato. A riportarlo è As.