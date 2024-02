Ufficiale C'è anche chi torna indietro dall'Arabia Saudita. Per bomber Pavkov riecco la Serbia

In estate, a fine agosto, aveva lasciato il calcio del suo paese, la Serbia, e la Stella Rossa per andare a cercar fortuna in Arabia Saudita, nello specifico con la maglia dell'Al Fayha, ma, in controtendenza rispetto al movimento che si è creato l'estate scorsa, per Milan Pavkov (30 anni) è già tempo di tornare a casa.

Il centravanti classe 1994 si trasferisce fino al termine dell'anno solare 2024 al Cukaricki, squadra che ha affrontato la Fiorentina nel girone di Conference League e che nell'ultima finestra invernale si è assicurata anche l'attaccante Slobodan Tedic (23 anni) dal Manchester City. Completato l'acquisto di Pavkov entro la chiusura del mercato serbo in entrata (era il 16 febbraio), è poi arrivato anche l'annuncio ufficiale.