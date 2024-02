Ufficiale Colpo del Cukaricki, arriva un attaccante brasiliano dalla MLS: è Vinicius Mello

Colpo di mercato del Cukaricki che ha definito l'acquisto dallo Charlotte FC, club di Major League Soccer, dell'attaccante brasiliano classe 2002 Vinicius Mello. "Il Cukaricki - si legge nel comunicato - ha ufficializzato l'arrivo del calciatore brasiliano Vinicius Mello. L'attaccante ha firmato un contratto di due anni e mezzo con i bianconeri a Cipro, dove la squadra si fermerà per la preparazione invernale".

"Sono molto felice di essere venuto in Europa, questa è una cosa importante per la mia carriera - ha detto il calciatore dopo la firma -. Sono entusiasta di far parte di una squadra che è ai vertici del calcio serbo, in una squadra che sta lottando per giocare nelle competizioni internazionali. Già dopo due giorni a Limassol tutti mi hanno accolto brillantemente e il mio desiderio è quello di restituire tutto alla squadra con sforzi, assist e gol. Ho cambiato ambiente e voglio continuare a migliorare".

In Serbia il calciomercato invernale è ancora aperto e lo sarà fino al sedici febbraio. Di seguito l'elenco dei principali campionati dove il calciomercato è ancora aperto.

