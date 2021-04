Calderon torna ad attaccare Perez: "Difende la Superlega perché ha disperato bisogno di soldii"

Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, è tornato a parlare del flop del progetto della Superlega, attaccando Florentino Perez: "Sono sicuro che Perez difenda la Superlega in questo modo perché il Real Madrid ha un disperato bisogno di soldi. È qualcosa che ha detto pubblicamente ma è chiaro che tutti hanno lasciato, anche la banca. JP Morgan si è scusata pubblicamente per aver commesso l'errore nel finanziare questo progetto, non credo sia mai successo. Penso che per il bene del calcio il progetto sia concluso".