Camavinga speranza della FranciaU21: "Un orgoglio, mia madre pianse quando fui naturalizzato"

Eduardo Camavinga sarà una delle stelle dell'Europeo Under-21. Una competizione che vuole vincere con la Francia: “Sarebbe incredibile perché ho fatto molta strada. Quando sono stato naturalizzato francese (il centrocampista è nato in Angola da genitori congolesi, ndr), tutti erano felici, mia madre piangeva. È stato un sollievo per tutti. Per mio padre, che lo sperava da molto tempo e ci ha lavorato giorno e notte. È un orgoglio per me".