Camoranesi esonerato dall'Nk Maribor: "Scelta non legata ai risultati, vado via sereno"

Mauro German Camoranesi ai microfoni di 'Tuttojuve.com' ha commentato la decisione dell'Nk Maribor di esonerarlo a stagione in corso: "Il bilancio è stato molto positivo, mi sarebbe piaciuto terminare il campionato perché sognavo di poter alzare la prima coppa da allenatore. E' stata una scelta della società di cambiare a livello strutturale, non credo sia direttamente legata a me in quanto i risultati sportivi erano stati ottenuti. L'intenzione era quella di fare un po' di gavetta, far bene con il Tabor Sežana mi ha permesso di venire a Maribor e di poter crescere ancora di più. Vado via sereno".

Il Maribor che ieri ha battuto 4-0 il Tabor Sezana (prima gara senza Camoranesi) è al momento primo in classifica con 43 punti, gli stessi dell'Olimpija Ljubljana.