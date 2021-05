Campionato argentino, al via i quarti su Sportitalia: Boca-River Live domenica 22.30

Torna il Superclasico Boca Juniors-River Plate e torna l’appuntamento con la sfida più affascinante in un week end che Sportitalia dedica al campionato argentino e al torneo Carioca. Due giorni da non perdere in cui il clou sarà domenica alle 22,30 Boca Juniors-River Plate.

I quarti di finale della Liga Profesional de Futbol argentina e la finale d’andata del Carioca 2021 Fluminense-Flamengo, tutto in diretta ed esclusiva. Il fine settimana sarà visibile su Sportitalia (in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre in HD sul canale 560) e attraverso la piattaforma SI Smart, a disposizione per i possessori di smart tv dotate della tecnologia Hbttv. Tutti i match saranno visibili live e on demand sulla App Sportitalia scaricabile da dispositivi IOS, Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick. e Android Tv.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la Liga Profesional de Futbol:

Estudiantes-Independiente – Sabato 15 maggio 2021 in diretta dalle ore 22,30 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Ivan Fusto

Colon-Talleres Cordoba – Domenica 16 maggio 2021 in diretta dalle ore 2.00 su SI Solo Calcio

Telecronista Peppe Di Giovanni

Velez-Racing Avellaneda – Domenica 16 maggio 2021 in diretta dalle ore 17 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Alberto Pucci

Boca Juniors-River Plate – Domenica 16 maggio 2021 in diretta dalle ore 22,30 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Francesco Letizia

Di seguito la programmazione Sportitalia per il campionato Carioca:

Fluminense-Flamengo – Domenica 16 maggio 2021 in diretta dalle ore 2.00 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Alessio Milone con Jeda commento tecnico