Canizares stregato dal Chelsea di Tuchel: "Squadra magnifica, ha grandi chance di vincere"

Santiago Cañizares, ex portiere tra le tante del Real Madrid, si è detto assai fiducioso sulle chance di vittoria della Champions da parte del Chelsea dopo l'eliminazione dei blancos: "Il Chelsea è una squadra magnifica, equilibrata e ben disposta in campo. Ha grandi opzioni di vincere la Champions secondo me, con un allenatore di livello che riesce a esaltare le caratteristiche dei suoi giocatori e nasconderne al contempo i difetti. Il Real Madrid ha avuto un paio di occasioni per fargli male ieri, ma il portiere dei Blues è stato decisivo", le sue dichiarazioni a Movistar Tv.