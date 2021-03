Celta Vigo-Real Madrid 1-3, le pagelle: Benzema e Kroos trascinano i Blancos

Celta Vigo-Real Madrid 1-3

Marcatori: 20', 30' Benzema (R), 41' Santi Mina (C), 90'+4' Asensio (R).

CELTA VIGO

Villar 5.5 - Non ha responsabilità dirette sui gol incassati, anche se in uscita non dà le necessarie garanzie.

Mallo 5 - Sin dai primi minuti, soffre la presenza dal suo lato di Vinicius. Commette diverse sbavature in fase difensiva, mentre in attacco si vede di rado.

Araújo 5.5 - In occasione della prima rete del Real Madrid, si dimentica Benzema palesando una scarsa attenzione difensiva. Troppo macchinoso nei movimenti.

Murillo 5.5 - Insieme ad Araújo non offre le necessarie garanzie al reparto difensivo. Ha diverse amnesie, soprattutto nel primo tempo. (Dall'84' Ferreyra s.v.).

Martín 6.5 - Spesso e volentieri offre uno scarico sulla sinistra, zona da cui partono alcuni traversoni interessanti. Lavora sodo anche in copertura.

Brais Méndez 6 - Nel primo tempo viene coinvolto maggiormente nella manovra, poi con il trascorrere dei minuti si estrania dal gioco. (Dall'84' Beltran s.v.).

Tapia 5.5 - Perde un pallone sanguinoso al limite dell'area servendo su un piatto d'oro a Benzema la rete del raddoppio. Da sottolineare, comunque, l'importanza del suo ruolo di "equilibratore" del centrocampo alla Casemiro.

Denis Suárez 6 - Con un suo cross da calcio piazzato confeziona per Santi Mina l'assist che vale il momentaneo 1-2 della formazione di Coudet. Molto preciso nei rifornimenti agli attaccanti.

Nolito 6 - Al pari di Brais Méndez, la sua partita vive di fiammate: quando il Real Madrid si espone troppo, prova generosamente a dare il là alle ripartenze celesti. Ma ciò accade con discontinuità. (Dal 72' Solari s.v.; dal 90'+1' Fontan s.v.).

Aspas 6.5 - Cerca di fare da raccordo tra centrocampo e attacco, venendo a prendere il pallone sulla trequarti per dare il via a qualche iniziativa offensiva. Inoltre, fa tremare Courtois colpendo nel finale il palo su punizione. Volitivo.

Santi Mina 6 - Al 31' getta alle ortiche una clamorosa palla gol, spedendo a lato di tacco un ottimo pallone offertogli da Aspas. Si rifà qualche minuto più tardi con una gran torsione di testa che riapre la gara.

REAL MADRID

Courtois 6 - È chiamato ad un intervento delicato su una conclusione di Aspas dalla distanza, ma lui risponde presente. La solita garanzia.

Vázquez 6 - Non giganteggia sulla fascia destra come accade solitamente. Soprattutto nella ripresa si adegua all'atteggiamento più remissivo della squadra, non andando però mai in sofferenza. Prestazione matura.

Varane 6 - Partita priva di sbavature per il difensore francese, che conduce bene il reparto difensivo.

Nacho 6.5 - Nella ripresa si deve sporcare maggiormente le mani, ma lui non si tira indietro e battaglia grintosamente.

Mendy 6 - Le sue tipiche incursioni centrali oggi lasciano il posto ad una solida fase difensiva: meno appariscente, ma sempre concreto.

Modric 6.5 - Vederlo rapportarsi con il pallone è un gioia per gli occhi: la squadra si poggia su di lui per nascondere la sfera agli avversari, e lui offre le solite garanzie sia nello stretto che in verticale. Professore del centrocampo.

Casemiro 6 - Di solito arriva sul pallone qualche secondo prima degli avversari, nel primo tempo invece accade il contrario. Poi nella ripresa viene fuori tutta la sua esperienza: conquista numerosi falli che permettono alla squadra di respirare nei momenti di sofferenza.

Kroos 7 - Mette lo zampino in entrambe le reti di Benzema: prima con un assist al bacio, poi con una pressione efficace che origina l'errore di Tapia. In una parola: decisivo.

Valverde 6 - Esegue un prezioso lavoro difensivo, rafforzando la lnea di centrocampo quando il possesso palla è in mano al Celta Vigo. Non ruba l'occhio, ma si mette al servizio dei compagni. (Dal 71' Asensio 6 - Si cala subito nella partita, comprendendo il momento di difficoltà della squadra. Con un tap in a porta sguarnita sigla la rete del definitivo 1-3).

Vinícius 6.5 - Funambolico, parte dalla sinistra per poi svariare anche in zone più centrali del campo. Abbina tecnica e velocità di esecuzione, confermando quanto di buono visto contro l'Atalanta. Anche se sotto porta ancora non brilla.

Benzema 7.5 - Un cecchino sotto porta: tramuta in rete le uniche nitide occasioni del suo match, prima col destro e poi col mancino. A questo abbina sacrificio e altruismo, come dimostra l'assist servito ad Asensio per il gol del ko.