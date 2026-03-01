Podcast TMW La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh

L'Inter è stata eliminata dalla Champions League dai norvegesi del Bodo Glimt. Trascinati da un gioco solido, ben studiato, programmato, da giocatori che non saranno stelle ma sono assolutamente straordinarie individualità. Una su tutte, Jens-Petter Hauge, e poi c'è Kasper Hogh. Il ventiseienne danese è già finito nel mirino di mezza Serie A e non soltanto, per la solita moda del calciomercato del nostro paese...

Che stella Hauge: il norvegese torna anche sull'esperienza al Milan

L'attaccante del Bodo/Glimt Jens Petter Hauge è stato ancora una volta grande protagonista in campo contro l'Inter, nel ritorno del playoff di Champions League contro i nerazzurri a San Siro che ha regalato ai norvegesi l'accesso agli ottavi di finale della competizione. L'ex Milan ha segnato il gol del momentaneo 0-1 che di fatto ha messo in discesa il match dei suoi e ai microfoni di CBS Sports Golazo ha parlato proprio della gioia portata ai suoi ex sostenitori rossoneri per aver eliminato l'Inter: "Avevo un sacco di pressione sulle mie spalle da parte dei tifosi del Milan, sono molto passionali e me lo avevano fatto sentire, ma alla fine è stato davvero bello".

Dove si colloca questa partita per gioia ed esaltazione?

"Non c'è niente come questo, è la migliore perché arrivata contro l'Inter e in una fase a eliminazione, non potevamo chiedere niente di più".