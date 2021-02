Champions League, è ufficiale: Lipsia-Liverpool si giocherà a Budapest

Lipsia-Liverpool si giocherà regolarmente, ma in altra sede. A renderlo noto la UEFA che in una breve nota ufficiale ha confermato che l'incontro di Champions League, originariamente in programma alla "Red Bull Arena", si disputerà alla "Puskas Arena" di Budapest il 16 febbraio alle ore 21. Questo a seguito delle restrizioni del governo tedesco nei confronti dei voli da e per il Regno Unito fino al 17 febbraio. che di fatto impediscono ai reds di poter entrare in Germania.