Champions, Sovre di nuovo al centro delle polemiche. Per l’autografo chiesto ad Haaland

Il guardalinee romeno Octavian Sovre è finito nuovamente al centro delle polemiche dopo il suo comportamento, ritenuto inappropriato anche dalla UEFA, nella sfida fra il PSG e il Basaksehir salita agli onori delle cronache per il caso Webo. Questa volta il razzismo non c’entra. Sovre è stato però colto nel tunnel degli spogliatoi a chiedere l’autografo al centravanti del Dortmun Erling Haaland, un gesto che a molti non è piaciuto anche se il tecnico del Manchester City Guardiola ci ha scherzato su.

Bad look for a̶s̶s̶i̶s̶t̶a̶n̶t̶ autograph-hunter Octavian Sovre. Way worse than when Ronaldinho was asked to sign a ref's yellow card mid-friendly in 2016! Sovre also reprimanded by UEFA for "inappropriate behaviour" after allegations of racial abuse against Basaksehir's Webo. pic.twitter.com/SL7OKqndna

— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 6, 2021