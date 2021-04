Guardiola e l'autografo di Haaland al guardalineee: "Magari è un suo fan, o era per i figli"

In conferenza stampa dopo la vittoria di misura contro il Borussia Dortmund in Champions League, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola si è soffermato anche sull'autografo che uno dei guardalinee del match ha chiesto al centravanti norvegese Erling Haaland a fine gara: "Non l’ho visto, me lo hanno detto. Evidentemente è un suo fan. Sarà un grande tifoso di Haaland si trovava qui e perché no, a parte questo gli arbitri sono stati bravissimi. La partita non è stata difficile, l’episodio del rigore non dato dal VAR e mi è stato detto che non c’era e poi l’episodio di Bellingham con la gamba più alta del consentito. La condotta del guardalinee è stata perfetta. Non è stata influente come accaduto in passato. È stato bravo e alla fine ha voluto un autografo magari per i suoi figli, non so".