Haaland sostiene l'associazione dell'arbitro Sovre: dopo l'autografo sui cartellini, altri regali

Erling Haaland ha appoggiato in pieno la causa di Octavian Sovre, l'assistente arbitrale che qualche giorno fa gli ha chiesto di autografare i cartellini per un'asta benefica a favore delle persone affette da autismo, destando clamore in un primo momento (la motivazione del gesto si è saputa qualche ora dopo). L'attaccante del Borussia Dortmund ha donato alla stessa associazione SOS Autism appena inviato nuovi regali all'organizzazione benefica SOS Autism una maglia autografata, alcune foto e una lettera scritta a mano.

BREAKING: Erling Haaland has just sent new gifts to the SOS Autism charity where his signed cards at City - Drtmund also ended. The gift also includes a hand-written note Well done, @ErlingHaaland ! pic.twitter.com/CWUBiAuWU5

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 19, 2021