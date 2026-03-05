Satriano torna sulla ginocchiata non punita di Rudiger: "Ha messo in pericolo Diego Rico"

Il gesto di Antonio Rudiger, che ha colpito al volto Diego Rico con una ginocchiata, continua a far discutere in Spagna. A tre giorni dalla sfida tra Real Madrid e Getafe, Martin Satriano ha espresso tutta la sua incredulità per il mancato intervento arbitrale: "Non ho capito la decisione dell’arbitro. È stato un errore che non sarebbe dovuto accadere, perché ha messo in pericolo la salute di Rico. Spero che in futuro presteranno più attenzione… potrebbe succedere anche a loro", ha dichiarato l'ex giocatore di Empoli ed Inter oggi in conferenza stampa.

La reazione di Satriano riflette la preoccupazione generale: l’episodio è stato visto come un pericolo serio per l’incolumità del difensore del Getafe e ha riaperto il dibattito sull'utilizzo del VAR.