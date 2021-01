Chelsea-Burnley 2-0, le pagelle: Hudson-Odoi incontenibile, molto male Pieters

Chelsea-Burnley 2-0

Marcatori: 41’ Azpilicueta, 84' Marcos Alonso.

CHELSEA

Mendy 6 – Praticamente mai chiamato in causa. Partecipa bene alla costruzione dal basso della manovra e mostra sempre sicurezza tra i pali.

Azpilicueta 7 – Sempre ordinato, mai una sbavatura. Oggi non si accontenta e sblocca il match con un missile imparabile.

Thiago Silva 7 – Dirige l’intero reparto difensivo, non sbaglia un intervento ed è lui stesso con Mendy ad avviare le azioni dei suoi.

Rudiger 6 – Buona prestazione la sua. Beneficia dell’esperienza dei suoi compagni di reparto.

Hudson-Odoi 7,5 – Sfonda sempre sulla destra: è incontenibile. È lui a servire l’assist per la rete di Azpilicueta. (dal 73’ James 6,5 – Continua il lavoro di Odoi. Preme sulla destra e impensierisce più di una volta Pieters.)

Jorginho 7 – Solito direttore d’orchestra. Il Chelsea segue i suoi tempi: verticalizza sempre al momento giusto.

Kovacic 6,5 – Cerca spesso di saltare l’uomo per creare superiorità numerica in mezzo al campo. Buone le sue verticalizzioni, volte ad ispirare il reparto avanzato.

Alonso 6 – È vivo sulla sinistra, sembra rinato. A fine gara con una splendida girata in area batte Pope e mette la partita in ghiaccio.

Mount 6,5 – Vivace, propositivo fra le linee. Avvia lui la ripartenza che porta al gol del vantaggio, ma nel complesso spreca tanto. (dal 80'

Havertz s.v.).

Werner 6 – Ci prova, e su questo non c’è dubbio ma gli manca sempre qualcosa. Resta in partita ma è ancora un lontano parente della sua versione tedesca.

Abraham 5 – Fatica a far salire i suoi compagni, non vince un duello e nel complesso è poco concentrato. (dal 45’ Pulisic 6,5 – Entra bene in partita. È una mina vagante e serve l’assist per la seconda rete firmata Marcos Alonso).

BURNLEY

Pope 6 – Non può nulla sui gol subiti. Si fa trovare sempre pronto e sicuro quando chiamato in causa.

Lowton 5 – Poco attento: Alonso e poi Pulisic gli rendono la vita difficile e lui non riesce mai a sfondare nell’altra metà campo.

Tarkowski 6 – L’unico promosso del reparto difensivo. È aggressivo e a fine partita prova ad accorciare le distanze.

Mee 5 – Molto in difficoltà: non marca Alonso sul raddoppio dei padroni di casa e nel complesso non trasmette sicurezza al reparto.

Pieters 4,5 – Sempre in difficoltà. Non prende mai le misure ad Hudson-Odoi che da quella parte fa quello che vuole.

Brady 5,5 – Lascia Alonso libero di attaccare l’area sul secondo gol e non impensierisce mai la retroguardia Blues. (dal 76’

Mumbongo 6 – Ci prova e colpisce un palo, anche se in leggero fuorigioco, sfuggendo alla retroguardia Blues.).

Westwood 5,5 – Fa poco filtro in mediana e i ragazzi di Tuchel riescono sempre a scappargli via.

Cork 5,5 – Vale lo stesso discorso di Westwood. Poco reattivo sulle transizioni avversarie che non argina quasi mai.

McNeil 5 – Se Pieters fatica da quella parte è anche colpa sua. Non aiuta il suo compagno di corsia e Odoi può sfondare con una facilità disarmante.

Vydra 5,5 – Non fa mai paura a Thiago Silva e compagni. Poco propositivo e spesso fuori dal gioco. (dal 57’ Rodriguez 5,5 – Non cambia le sorti del match. Poco presente dalle parti di Mendy.).

Wood 5,5 – La sua presenza in area avversaria non si sente mai. Non incide e viene sovrastato da Silva e Rudiger. (dal 62’

Gudmundsson 5,5 – Partecipa anche lui alla confusione dei suoi compagni di reparto. Poco aggressivo.).