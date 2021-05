Chelsea, capitan Azpilicueta: "Fiero di noi, ma domani sera spero di esserlo ancora di più"

vedi letture

Il capitano del Chelsea, César Azpilicueta, ha presentato così la finale di Champions in programma domani contro il Manchester City: "Sono veramente orgoglioso di aver raggiunto insieme al Chelsea questa finale, vogliamo vincerla. Spero di essere ancora più fiero di noi dopo questa partita. Abbiamo un'opportunità incredibile, il Chelsea ci ha messo nove anni a tornare in finale. Il City è una squadra che crea molto, muove la palla velocemente e ha grande consapevolezza dei propri mezzi. Noi però abbiamo dimostrato di essere altrettanto in grado di offrire buone performance in questi ultimi mesi. Siamo in finale e ce lo siamo meritato. Ci aspetta la partita più importante della stagione e ci sentiamo già pronti a scendere in campo", le dichiarazioni del difensore spagnolo in conferenza stampa.

Non è mancata neanche una battuta sulla stagione non facile dell'attaccante Timo Werner: "Io cerco sempre di aiutarlo. Siamo essere umani e, quando le cose non vanno bene, ne soffriamo anche noi. I calciatori sono valutati solo per quanto segnano, ma il suo contributo è stato importante quest'anno. Timo è un calciatore che conta molto per noi. Gli piacerebbe ovviamente fare più gol, ma allo stesso tempo Werner mostra sempre la sua voglia e le sue ambizioni in campo".