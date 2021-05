Chelsea, capitan Azpilicueta incorona Kante: "Oggi è il centrocampista più forte al mondo"

Cesar Azpilicueta, capitano del Chelsea, ha incoronato N'Golo Kanté dopo la finale di Champions League: "Nessuno è più forte di Kanté nel suo ruolo. Lui fa tutto, ci dà intensità, non so quante palle abbia recuperato in finale. E poi il modo in cui porta avanti il pallone... N'Golo è un giocatore che copre tantissimo il campo. È speciale averlo con noi e di certo ci è mancato quando non ha potuto giocare. Sono davvero felice per lui, in pochi anni è diventato un leader di questa squadra", le dichiarazioni dello spagnolo in conferenza stampa.

Guarda l'intervento completo di Azpilicueta nel video in calce!