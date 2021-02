Chelsea e Manchester United non si fanno male, gli highlights dello 0-0 di Stamford Bridge

Non si fanno male Chelsea e Manchester United, in questa penultima sfida di Premier domenicale. Un nuovo 0-0 per la squadra di Solskjaer contro una big, che non riesce a sfondare contro l’organizzazione della squadra di Tuchel. Nel complesso comunque una partita divertente, che sarebbe potuta finire con qualche rete viste le occasioni create da ambo le squadre. Di seguito il video con gli highlights del match: