Ufficiale Chelsea, ennesimo colpo giovanile: il kazako Dastan Satpayev arriverà a giugno 2026

Dastan Satpayev è un nuovo giocatore del Chelsea, che l'ha prelevato dal Kairat di Almaty per una cifra vicina ai quattro milioni di euro. Di seguito il comunicato diramato dal club kazako: "Il Kairat di Almaty e il Chelsea di Londra hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell'attaccante sedicenne. Nell'estate del 2026, una volta raggiunta la maggiore età, entrerà ufficialmente a far parte del club inglese. Fino a quel momento, Satpayev continuerà a giocare per il Kairat.

Dastan è nato ad Almaty e all'età di otto anni entrò all'Accademia Kairat, dove seguì tutte le fasi della formazione. Fin dai primi giorni si è distinto per il duro lavoro, la disciplina e la ricerca della perfezione.

I suoi successi:

• 28 partite, 26 gol e 10 assist in due stagioni nella QJ League

• Giocatore più prezioso della stagione 2024 della QJ League

• 5 partite e il gol della vittoria nella First League

• 4 partite, 1 gol, 1 assist nella UEFA Youth League

A maggio 2024, all'età di 15 anni, Satpayev è diventato il giocatore più giovane nella storia del Kairat, esordendo nella squadra principale. Congratulazioni a Dastan per questo importante passo nella sua carriera! Siamo orgogliosi dei suoi successi e siamo certi che lo attendono nuovi traguardi! Un ringraziamento speciale all'agenzia ProSports Management di German Tkachenko per l'assistenza nell'organizzazione del trasferimento".