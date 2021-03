Chelsea-Everton, le formazioni ufficiali: sfida fra gli ex napoletani Allan e Jorginho in mezzo

Sfida importantissima in chiave europea quella fra Chelsea ed Everton in Premier League. I londinesi sono infatti quarti in classifica con un punto di vantaggio sulla squadra di Liverpool e puntano ad allargare il solco per cercare di conquistare un posto Champions nella prossima stagione, mentre i Toffees puntano al sorpasso sui rivali. Il tecnico dei Blues Tuchel si affida a Werner come unica punta con Havertz e Hudson-Odoi alle sue spalle. In mezzo due ex conoscenze del nostro campionato come Kovavic e Jorginho a formare la coppia di centrali, mentre Marcos Alonso agirà da esterno mancino. L'Everton di Ancelotti risponde con Calvert-Lewin unica punta con a supporto il terzetto Iwobi-Sigurdsson-Richarlison. In mezzo al campo c'è Allan che sfiderà il suo ex compagno in azzurro Jorginho:

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Christensen; James, Kovacic, Jorginho, Alonso; Hudson-Odoi, Havertz; Werner. Allenatore Tuchel

Everton (4-2-3-1): Pickford; Godfrey, Holgate, Kane, Digne; Allan, Andre Gomes; Iwobi, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin. Allenatore Ancelotti