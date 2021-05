Chelsea-Fulham 2-0, le pagelle: Havertz sontuoso, Reid poco incisivo

Lepagelle di Chelsea-Fulham, gara finita 2-0 per i Blues.

CHELSEA-FULHAM 2-0

Marcatori: 10’, 49’ Havertz (C)

CHELSEA

Mendy 6,5 – Tra i maggiori protagonisti del primo tempo, con tre parate determinanti che contribuiscono a conservare il vantaggio.

Christensen 6 – Alterna momenti di tranquillità ad altri in cui soffre maggiormente le azioni dei Cottagers che si sviluppano nella sua zona. Ha meno patemi nella ripresa.

T. Silva 7 – Dà il là all’azione del vantaggio, risultando impeccabile anche quando deve fermare le azioni offensive avversarie.

Zouma 6,5 – Tiene a bada gli attaccanti del Fulham, mettendosi in mostra con alcune buone chiusure.

James 6 – Deve fronteggiare un duello contro uno scatenato Robinson, contro cui va in difficoltà soprattutto nei primi quarantacinque minuti.

Gilmour 6 – Sempre pressato dai centrocampisti avversari, riesce comunque ad avviare con buona costanza la manovra dei Blues.

Mount 6,5 – Particolarmente intraprendente in fase offensiva, serve a Havertz il pallone del vantaggio dopo aver agganciato alla grande il lancio di Thiago Silva. (Dal 76’ Abraham s.v.)

Chilwell 6 – Partita per lo più difensiva, con poche sgroppate sulla corsia di sinistra. Risulta più intraprendente nel corso del secondo tempo. (Dall’81’ Marcos Alonso s.v.)

Ziyech 6 – Tiene sempre in apprensione la difesa avversaria, sfiorando il gol nel primo tempo quando non sfrutta al meglio un pallone servito da Werner. (Dal 66’ Kanté 6 – Mette in campo la sua fisicità per il finale di gara)

Werner 7 – Presenza costante nelle azioni offensive dei Blues, sia sul piano delle conclusioni che in fase di rifinitura. Suo l’assist per il 2-0 di Havertz.

Havertz 7,5 – Protagonista assoluto del match con una splendida doppietta sfruttando gli assist di Mount e Werner. Il talento ex Leverkusen è in continua crescita.

FULHAM

Areola 6,5 – Nel primo tempo tiene a galla i suoi, con alcune parate che evitano che il passivo diventi più pesante.

Aina 5,5 – Partita di sofferenza per l’ex Toro, che però poco prima dell’intervallo sfiora il gol con una conclusione deviata da James.

Andersen 5 – Fatica tremendamente a contrapporsi allo scatenato attacco del Chelsea, perdendo qualche pallone sanguinoso in fase difensiva.

Adarabioyo 5,5 – In difficoltà come il compagno di reparto, quando può spazza via senza badare troppo all’estetica.

Robinson 6,5 – Tra i migliori nella squadra di Parker, per come imperversa sulla fascia sinistra creando diversi pericoli dalle parti di Mendy.

Reid 5 – Un paio di spunti sulla destra e poco altro, per un giocatore certamente non nella sua migliore giornata. (Dal 78’ Carvalho s.v.)

Anguissa 6 – Importante per la grinta che mette in mezzo al campo nel pressare i portatori di palla avversari. Tra i pochi che si salvano nel Fulham.

Lemina 5,5 – Prestazione insufficiente, sia quando imposta l’azione che quando prova a proporsi in avanti.

Lookman 6 – Molto attivo sulla sinistra, risulta tra i più pericolosi nelle file del Fulham. Cala dopo l’intervallo.

Maja 5 – Primo tempo quasi da spettatore non pagante, per le rarissime occasioni in cui si fa notare in fase offensiva. (Dall'81' Mitrovic s.v.)

Cavaleiro 5,5 – Si impegna ad aiutare anche in fase di non possesso, non incidendo molto però negli ultimi metri. (Dal 78’ Onomah s.v.)