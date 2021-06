Chelsea in pole per Grealish: i Blues devono guardarsi dalla concorrenza di City e United

vedi letture

Il Chelsea balza in pole per un centrocampista. Secondo quanto riporta il Mirror, I Blues sarebbero in vantaggio per Jack Grealish del West Ham. Il club londinese avrebbe staccato United e City per arrivare al giocatore in questa sessione di calciomercato.