Chelsea-Manchester City 1-3, le pagelle: De Bruyne dipinge calcio, Kovacic in serata no

Queste le valutazioni di Chelsea-Manchester City: gara terminata 1-3 per la squadra di Guardiola.

CHELSEA-MANCHESTER CITY 1-3

Marcatori: 18’ Gundogan (M), 21’ Foden (M), 35’ De Bruyne (M), 92’ Hudson-Odoi (C)

CHELSEA

Mendy 6 – Ha poche responsabilità sui tre gol del City, dovuti in gran parte alla bravura degli avversari. Nella ripresa nega lo 0-4 a Rodri con un grande intervento.

Azpilicueta 5 – Sono rare le sue discese sulla destra, così come le occasioni cui prevale nel confronto con Zinchenko e Foden.

Zouma 5 – Contiene a fatica gli attaccanti del City, che entrano in area con troppa facilità.

T.Silva 5 – In occasione del vantaggio, appare troppo morbido nell’opposizione a Gundogan che poi segna. Meno imperioso di altre gare.

Chilwell 5 – Soprattutto nella prima frazione di gioco, esce letteralmente con le ossa rotte sia dalla sfida con Sterling che da quella con Cancelo.

Kovacic 5 – Decisamente fuori partita, per i tanti palloni che perde in mezzo al campo. Sfiora il gol nella ripresa, ma non basta per meritarsi la sufficienza. (Dal 77’ Havertz s.v.)

Kantè 5,5 – Mette in campo la solita grinta, risultando invece decisamente insufficiente in fase d’impostazione. (Dal 64’ Gilmour 6 – Entra in un momento del match i cui la squadra di Guardiola ha diminuito la sua pressione offensiva)

Mount 5,5 – Fatica nel confronto con i centrocampisti avversari, risultando insufficiente anche sul piano offensivo.

Ziyech 5 – Sua la migliore palla gol del Chelsea, ad inizio gara su punizione. Cala con il passare dei minuti. (Dal 64’ Hudson-Odoi 6,5 – In una serata amara per il Chelsea, ha il merito di segnare la rete della bandiera)

Werner 5 – Servito poco e male dai compagni, ha vita dura contro gli attenti centrali del City.

Pulisic 5,5 – Il meno negativo del tridente offensivo del Chelsea, comunque con pochi spunti sul settore sinistro del campo.

MANCHESTER CITY

Steffen 6 – All’inizio l’emozione lo tradisce, regalando una punizione a due al Chelsea. Per il resto, non deve compiere grossi interventi.

Cancelo 6,5 – Spinge con costanza sulla corsia di destra, duettando con Sterling quando si allarga dalla sua parte e provando la conclusione.

Stones 6 – Vince diversi duelli con gli attaccanti del Chelsea, senza peraltro dover faticare troppo.

Dias 6,5 – Si mette in mostra con alcune buone chiusure difensive, nelle poche occasioni in cui i blues provano a pungere in avanti.

Zinchenko 6 – Ottima la sua prova in fase di contenimento, ma anche per come partecipa alla costruzione della manovra.

Gundogan 7,5 – Tra i protagonisti assoluti della sfida, per come giganteggia a centrocampo e soprattutto per il gol con cui dà il là alla goleada del City. (Dal 75’ Fernandinho s.v.)

Rodri 6,5 – Determinante il suo lavoro di recupero palla per poi buttarsi in avanti quando il City organizza un’azione offensiva.

De Bruyne 7,5 – Dipinge calcio per tutta la gara, servendo la palla dello 0-2 a Foden e firmando il tris dopo un palo colpito da Sterling. (Dall’86’ Aguero s.v.)

Silva 6 – In una prestazione spaziale dei giocatori offensivi schierati da Guardiola, è quello che si mette un po’ meno in mostra.

Foden 7 – Letteralmente imprendibile, partendo da sinistra per poi accentrarsi. Decisivo sul risultato con l’assist a Gundogan e con la rete del raddoppio. (Dall’86’ Mahrez s.v.)

Sterling 6,5 – Parte da prima punta per poi svariare su tutto il fronte offensivo. Entra nell’azione dello 0-3, propiziando la zampata di De Bruyne colpendo il palo con un destro a giro.