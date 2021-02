Chelsea-Manchester United 0-0, le pagelle: Hudson-Odoi e James pericolosi, Rashford assente

Chelsea-Manchester United 0-0

CHELSEA

Mendy 6,5 - Attento e concentrato per tutta la gara. Reattivo sulla conclusione da pochi passi di McTominay.

Azpilicueta 6,5 – Difende ormai come un vero centrale di difesa, senza però perdere il vizio di spingersi in avanti per creare superiorità numerica sulle corsie esterne.

Christensen 6 – Controlla ogni movimento di Rashford, ma non è stato un match in cui ha dovuto fare gli straodinari.

Rudiger 6,5 – Limita al meglio Greenwood e spesso si sgancia in avanti in cerca di gloria. Con i suoi traccianti millimetrici riesce a ribaltare velocemente la manovra da sinistra a destra.

Hudson-Odoi 6,5 – Sempre a suo agio sulla corsia destra. Se ha spazio, a tratti, è devastante. (dal 45’ James 6,5 – Non fa rimpiangere il suo compagno. Sulla destra è un continuo pericolo per gli uomini di Solskjaer. Mette uno splendido traversone al centro dell’area, ma Werner si fa anticipare.).

Kante 6,5 – Fa la sua partita. Sempre grande filtro a centrocampo. A fine partita evita il vantaggio red devils con una fantastica copertura.

Kovacic 5,5 – Non ha dato il cambio di passo al centrocampo. Non è riuscito ad ispirare il reparto avanzato.

Chilwell 6 – Nel secondo tempo sfonda sulla sinistra e serve un cioccolatino per Ziyech che non riesce a ribadire in rete, a due passi da De Gea.

Mount 5,5 – Pochi strappi. Assente per buona parte della gara. Nel secondo tempo guida una ripartenza ma non riesce a concludere verso la porta.

Ziyech 5 – Deve e può fare molto di più. Non crea, non dribla. Non sostiene Giroud, che aveva bisogno di qualche invenzione dell’ex Ajax. (dal 78’ Werner s.v.).

Giroud 5,5 – Prova a lottare con la retroguardia red devils ma, spesso, rimane solo. Tuchel lo sostituisce per dare maggiore fluidità alla manovra. (dal 65’ Pulisic 5,5 – Non incide. Si muove tanto come sempre ma non rischia la giocata.).

MANCHESTER UNITED

De Gea 6,5 – Non è stata una gara molto impegnativa, ma sulla conclusione a due passi di Ziyech si fa trovare pronto.

Wan-Bissaka 5,5 – Soffre Chilwell e non si propone in avanti. Non sostiene le avanzate di Greenwood sulla destra.

Lindelof 6,5 – Attento, sicuro. Nella seconda frazione si supera con un intervento prodigioso su Werner, evitando il vantaggio dei padroni di casa.

Maguire 6,5 – Ruvido e mai bello da vedere, ma ormai lo conosciamo. Limita Giroud e rimane concentrato per tutta l’intera gara.

Shaw 5,5 – Non anticipa mai Hudson-Odoi, nel primo tempo, e James, nel secondo, che sulla destra spesso fanno quello che vogliono.

Fred 6 – Solito tuttofare dei Red Devils. Combatte a centrocampo e quando può cerca la conclusione sia di destro che di mancino.

McTominay 6 – Controlla le avanzate di Mount e, nel secondo tempo, mura una conclusione a due passi da De Gea, partita proprio dal destro del centrocampista inglese.

Greenwood 6 – Timido per buona parte della gara. Prima di lasciare il campo sfiora le rete con un tiro violentissimo. (dal 79’ Martial s.v.)

James 5,5 – Non aiuta Shaw, ripiegando poco e male sulla corsia mancina. Hudson-Odoi e James se lo portano dietro senza troppe difficoltà.

Bruno Fernandes 5,5 – Cerca come sempre il pallone ma non riesce a verticalizzare con i tempi giusti. Quando lo fa è impreciso. Non era giornata.

Rashford 5 – Assente per tutto il match. L’unico suo squillo è arrivato da una punizione al limite dell’area, per il resto della gara non si è mai visto.