Chelsea, Mendy tiene inviolata la porta per la 5^ volta. Nessuno come lui in questa Champions

Nessuno come Edouard Mendy in questa Champions League. Il portiere classe '92 del Chelsea infatti questa sera ha mantenuto inviolata la propria porta per la quinta volta in questa Champions League, più di qualsiasi altro portiere.

5 - Édouard Mendy has kept more clean sheets than any other goalkeeper in the UEFA Champions League this season (5). Spectator. pic.twitter.com/2DdLFFT9xa

— OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2021