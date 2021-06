Chelsea, niente Lukaku o Kane per l'attacco. Il futuro del gol si chiama Armando Broja

Per un Chelsea che dopo aver vinto la Champions League pochi giorni fa si preannuncia già come uno dei protagonisti del prossimo mercato, pare esserci la concreta possibilità che i maxi investimenti ipotizzati da Roman Abramovich possano non riguardare l'attacco.

Con Olivier Giroud che se ne andrà via a parametro zero e Tammy Abraham che saluterà i Blues visto lo scarso feeling con il tecnico Thomas Tuchel nei giorni scorsi per i londinesi erano emersi i nomi di Harry Kane del Tottenham e Romelu Lukaku dell'Inter come possibili obiettivi di mercato.

Stando a quanto riportato da SkySports UK, però, le intenzioni della dirigenza di Stamford Bridge sarebbero ben altre. Il nome più gettonato per il Chelsea pare essere, infatti, quello di Armando Broja, 19enne attaccante albanese oggi al Vitesse ma già di proprietà del club.

Con 11 gol messi a segno e un ruolo da protagonista nella stagione del club di Arnhem, terminata con il quarto posto in classifica, il classe 2001 avrebbe convinto lo stesso Tuchel a puntare su di lui in vista della prossima stagione.