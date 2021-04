Chelsea Supporters Group: "Il club ha riconosciuto l'errore di aver aderito alla Superlega"

Comunicato ufficiale del Chelsea Supporters Group: "Confermiamo che, dopo un incontro con il club in serata, hanno riconosciuto di aver preso la decisione sbagliata in merito all'adesione alla Super League, la considerano un errore e si sono profondamente pentiti della scelta. Come gruppo abbiamo apprezzato questa discussione e sentiamo che è tempo per i tifosi per stare dietro al club mentre si sforza di costruire ponti con la fanbase e gli altri".