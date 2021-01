Chelsea, Tuchel: "Sono venuto per vincere ma il titolo è lontano"

Thomas Tuchel, neo tecnico del Chelsea, ha commentato il pareggio ottenuto in casa del Wolverhampton: "Dobbiamo essere realisti, il titolo per noi è lontano. Quando firmi per un club del genere tutti si aspettano che lotterai per vincere la Premier ma ci sono troppe squadre e troppi punti che ci separano dal primo posto. Sono però sicuro che con il lavoro arriveranno i risultati. Ho trovato un buon gruppo, subito disponibile".