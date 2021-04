Choupo-Moting, il protagonista di Bayern-PSG che non ti aspetti: "Non vedo l'ora di giocare"

Bayern-PSG avrà un insospettabile protagonista: Maxim Choupo-Moting. L'attaccante camerunese guiderà l'attacco dei bavaresi in sostituzione di Robert Lewandowski. Già l'anno scorso, come punta di scorta, si rivelò preziosissimo per il Paris Saint-Germain, segnando la rete del definitivo 1-2 contro l'Atalanta che è valso il passaggio in semifinale dei francesi. Un colpo di coda che aveva persino fatto cambiare idea al PSG, disposto a rinnovare il contratto per un'ulteriore stagione. Alla fine il giocatore è caduto decisamente in piedi, passando dai vicecampioni d'Europa ai campioni. Consapevole del suo ruolo di comprimario, il 31enne è riuscito comunque a guadagnarsi 25 gettoni di presenza, segnando 5 reti, due delle quali in Champions. Intervistato dal sito ufficiale del Bayern. Choupo-Moting ha dichiarato: "È il remake della finale di Champions League e una partita per me speciale, avendo giocato due anni nell'altra squadra. Ma ora sono al 100% del Bayern e voglio vincere al 100%. Non vedo l'ora di esserci. Nessuno si poteva immaginare che queste due squadre si sarebbero incontrate nuovamente così presto. Potendo scegliere avrei preferito giocarla in finale".