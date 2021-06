Cile, infortunio muscolare per Sanchez: salterà la fase a gironi della Copa America

vedi letture

Infortunio in allenamento per Alexis Sanchez. L’attaccante dell’Inter, impegnato con la Nazionale cilena, ha riportato - si legge nel bollettino - un infortunio al muscolo plantare. Il Nino Maravilla resterà in Patria per recuperare e non sarà a disposizione per la fase a gironi della Copa America.