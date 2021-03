City ai quarti, la soddisfazione di Guardiola: "Abbiamo controllato il match dall'inizio"

vedi letture

Il Manchester City batte agevolmente il Borussia Monchengladbach e vola ai quarti di finale di Champions League. A margine del due a zero sui tedeschi, Pep Guardiola ha parlato così ai microfoni di BT Sport: "È stata una bella prestazione. Siamo arrivati qui forti di un buon risultato all'andata, e abbiamo controllato il match dall'inizio. Dopo i due gol è stato tutto più semplice, ma abbiamo giocato molto bene. Abbiamo mosso la palla velocemente, spostando i giocatori in diverse posizioni. È impossibile competere senza avere almeno venti calciatori in forma: soltanto così possiamo fare sei o sette rotazioni".

Il tecnico dei Citizens si è poi soffermato sulla coppia di centrali schierata stasera: "Dias e Stones hanno fatto un grande step in avanti a beneficio di tutta la squadra. Tutti giocano bene, non soltanto i difensori. È importante difendere con la palla, come squadra. Vogliamo sempre passare il turno, e quando ci riesci significa che te lo sei meritato".