City campione, Lineker: "Squadra superba con giocatori fantastici e allenata brillantemente"

Anche la leggenda del calcio inglese Gary Lineker, ora commentatore per la BBC, ha voluto complimentarsi con il Manchester City per la conquista del titolo in Premier League: "Congratulazioni al Manchester City per la vittoria del titolo in Premier League. Una squadra davvero superba, piena di giocatori fantastici, allenata brillantemente da Pep Guardiola".