City, Guardiola: “Vittoria speciale, Aguero insostituibile. Vogliamo vincere la Champions!”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, dopo la manita rifilata all’Everton, ha dichiarato: “È stato completamente diverso giocare senza persone allo stadio. Oggi siamo stati fortunati ad avere il pubblico nel giorno in cui abbiamo alzato il trofeo. Ogni titolo è fantastico, questo è diverso a causa della pandemia e dei problemi che abbiamo avuto tutti. Questo lo rende davvero speciale". Sull’ultima gara in maglia citizens per Aguero: "Lo adoriamo, è una persona speciale per tutti noi. Non possiamo sostituirlo. Ha dimostrato tutte le sue qualità in quei trenta minuti (nei quali ha segnato due reti, ndr)". Ha poi proseguito: “Siamo stati bravi a vincere tante partite, affrontandole partita dopo partita. Penso che quando abbiamo vinto a Stamford Bridge (contro il Chelsea, ndr) ci siamo resi conto che potevamo vincere ancora in questo campionato. E infatti oggi siamo ancora qui. Penso che da dicembre a marzo abbiamo vinto tutte le partite in tutte le competizioni. Ed è lì che siamo diventati campioni ". Ha poi concluso parlando della finale di Champions League che dovrà affrontare la sua squadra la prossima settimana: "È un sogno che si avvera, è la nostra prima volta e daremo tutto per vincere. Non è sufficiente partecipare, vogliamo vincere!”.