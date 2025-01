Ufficiale Colpo River Plate: dal Sao Paulo arriva Giuliano Galoppo. Fu cercato dal Napoli

Giuliano Galoppo torna in Argentina. Il centrocampista classe 1999, che qualche anno fa era stato accostato al Napoli e che era in odore di convocazione in nazionale con Roberto Mancini, passa al River Plate.

Il club di Buenos Aires lo ha prelevato dal Sao Paulo in prestito gratuito con obbligo di riscatto. In Brasile era arrivato nel 2022 per 6 milioni, dopo aver lasciato la sua società di formazione, il Banfield.