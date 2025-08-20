Ufficiale Lens, la rivoluzione continua: l'undicesimo rinforzo estivo arriva dal Rapid Vienna

Il mercato del Lens non si ferma. Dopo una campagna acquisti già ricca di volti nuovi, il club dell’Artois ha ufficializzato l’ingaggio di Mamadou Sangaré, centrocampista maliano classe 2002 in arrivo dal Rapid Vienna. Il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni e vestirà la maglia numero 8 dei Sang et Or.

Il Lens lo presenta come un profilo di grande energia e talento, capace di dare equilibrio e dinamismo in mezzo al campo. Cresciuto calcisticamente in Mali, Sangaré si è messo in mostra in Austria con la maglia del Rapid, disputando una stagione positiva che gli ha permesso di guadagnarsi 17 presenze in competizioni europee e di collezionare 6 apparizioni con la nazionale maggiore.

Con il suo arrivo, il club francese arricchisce ulteriormente una rosa già rivoluzionata dal mercato estivo. Sangaré si aggiunge infatti a una lunga lista di innesti, tra cui Baidoo, Agbonifo, Thauvin, Satriano, Guilavogui, Udol, Risser, Fortin, Abdulhamid e Gurtner. Una vera e propria ricostruzione, voluta dalla dirigenza per rilanciare le ambizioni del Racing dopo una stagione complessa.