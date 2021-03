Compensi ad agenti in Premier League: dominano Chelsea e le due di Manchester

Emergono anche per la Premier League, così come accaduto per la Serie A, i dati relativi ai compensi che le venti società della massima serie inglese hanno versato tra il febbraio 2020 e lo stesso mese del 2021 agli agenti. Una classifica che vede primeggiare il Chelsea che assieme alle due formazioni di Manchester, City e United, rappresentano il 35% delle spese totali, seguite da Liverpool, Tottenham e Arsenal. Il totale versato dalle 20 regine d’Oltremanica è di 272.220.223 sterline, per una spesa media di oltre 13 milioni di sterline per ogni società.

Questa la lista completa delle spese dei club di Premier League per gli agenti (in sterline) pubblicata dalla FA:

• CHELSEA: 35.247.822

• MANCHESTER CITY: 30.174.615

• MANCHESTER UNITED: 29.801.555

• LIVERPOOL: 21.652.589

• TOTTENHAM: 16.520.177

• ARSENAL: 16.462.480

• EVERTON: 14.071.886

• WOLVERHAMPTON: 12.598.466

• LEICESTER: 12.518.018

• NEWCASTLE UNITED: 11.349.953

• WEST HAM: 9.689.567

• FULHAM: 9.347.927

• ASTON VILLA: 8.928.343

• BRIGHTON: 7.496.038

• SHEFFIELD UNITED: 7.081.018

• LEEDS UNITED: 7.034.943

• SOUTHAMPTON: 6.804.154

• CRYSTAL PALACE : 6.760.093

• BURNLEY: 4.458.520

• WEST BROMWICH : 4.222.059