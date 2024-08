Ufficiale Con Immobile lo spazio si riduce: il Besiktas cede Jackson Muleka in Arabia Saudita

L'arrivo di Ciro Immobile, tra l'altro subito decisivo in Supercoppa e campionato, dimezza lo spazio degli altri attaccanti del Besiktas. Qualcuno, consapevole che avrebbe visto poco il campo in questa stagione, ha deciso così di cambiare aria: è il caso di Jackson Muleka Kyanvubu, che si trasferisce in prestito fino a giugno all'Al Kholood, in Arabia Saudita.

Muleka, classe 1999, è arrivato in Europa nel 2020 per vestire la maglia dello StandardL Liegi. Dopo un prestito di sei mesi al Kasimpasa era approdato in Turchia a titolo definitivo nell'estate 2022, firmando proprio con il club di Istanbul, che ora se ne libera dopo 80 partite in cui ha realizzato 15 reti. Nazionale congolese (Repubblica Democratica), ha collezionato 17 presenze con 3 gol all'attivo.