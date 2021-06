Copa America, Cordoba: “Colombia, 20 anni dopo è ora di rivincere”

vedi letture

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter e della nazionale colombiana, parla così della Copa America che sta per cominciare: "La Coppa America rappresenta molto per me. La vincemmo in un momento difficile per la Colombia. Era un periodo complesso dal punto di vista sociale e la vittoria unì molto il paese. Il primo trionfo a livello di nazionale maggiore conseguito proprio nel nostro stadio in Colombia. Ora dopo 20 anni dobbiamo pensare di tornare a essere protagonisti in Sudamerica per vincere una Coppa America che ci rimetta al livello che noi sentiamo nostro e che sia d'ispirazione per tutti i ragazzi che vedono i nostri giocatori di livello mondiale. Dobbiamo dare speranza a questi bambini perché solo con i trionfi aiuti i giovani ad avvicinarsi a questo sport.