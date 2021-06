Copa America, il Brasile batte in rimonta la Colombia: decide Casemiro al 100'

Vittoria in rimonta nella notte di Copa America per il Brasile di Tite: la Verdeoro, già qualificata ai quarti della competizione, ha prolungato la propria striscia di vittorie con un 2-1 in rimonta sulla Colombia. Alla rete in avvio di Luis Diaz, che ha sbloccato il risultato dopo appena 10', hanno risposto Firmino e Casemiro: il primo ha trovato il pari al 78', con il mediano del Real che ha completato il ribaltone nel decimo minuto di recupero della ripresa.