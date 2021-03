Copa Libertadores, tris Atlético Nacional. I colombiani accedono al terzo turno preliminare

L'Atlético Nacional è l'ultima squadra a staccare il biglietto per il terzo turno preliminare di Copa Libertadores. Superato il Guarani a Medellin per 3-0 grazie a una doppietta di Andrade e una rete di Barrera. Già all'andata i colombiani vinsero in Paraguay per 2-0.