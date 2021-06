Coppa del Brasile, il San Paolo di Crespo a valanga: 9-1, primo gol per Emiliano Rigoni

Dopo la clamorosa sconfitta subita nella gara d'andata, il San Paolo travolge lo Julho Esporte (squadra di quarta serie brasiliana) e si qualifica agli ottavi della Coppa nazionale. Al Morumbi finisce addirittura 9-1, nel giorno del ritorno in panchina di Crespo (Valdanito era stato assente per qualche giorno a causa di sintomi influenzali, ma non aveva fortunatamente contratto il COVID-19): ospiti avanti dopo 2', poi si scatenano i padron di casa, a segno con Luciano (doppietta), Pablo (tripletta), Sara, Rigoni (primo gol per l'ex di Atalanta e Sampdoria) e Alves. A chiudere i conti un autogol di Bala.