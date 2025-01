Ufficiale Emiliano Rigoni "accende le luci": il Club Leon ingaggia l'ex di Atalanta e Sampdoria

Emiliano Ariel Rigoni giocherà in Messico. L'ex trequartista argentino di Atalanta e Sampdoria è un nuovo giocatore del Club Leon, come ha annunciato il club con un lungo filmato sui canali social.

Reduce dall'esperienza tutt'altro che entusiasmante in MLS, dove ha giocato con Austin, il 31enne Rigoni è pronto a ripartire sperando stavolta di aver fatto la scelta giusta. In carriera ha vestito anche le maglie di Zenit, Belgrano, Independiente, Elche e Sao Paulo ma il suo talento - che lo aveva portato anche a vestire la maglia della nazionale - non è mai riuscito a sbocciare pienamente. In Italia ha disputato 21 partite realizzando 3 reti (tutte con i bergamaschi) e un assist.