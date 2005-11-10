River, ecco Angel Correa: l'ex Atletico lascia il Messico e torna a giocare in Argentina
Angel Correa riparte dal River Plate. Il club argentino ha infatti raggiunto un accordo con i messicani del Tigres per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante, che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai Millonarios.
Per il River si tratta di un innesto di assoluto prestigio. Correa, reduce dall'esperienza in Messico dopo una lunga parentesi nel calcio europeo, torna così in patria con l'obiettivo di mettere il proprio talento e la propria esperienza al servizio della squadra. L'operazione rappresenta uno dei colpi più significativi del mercato del club di Buenos Aires, deciso a rinforzare il reparto offensivo in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali.
Una volta completate le formalità burocratiche, Correa sarà ufficialmente presentato come nuovo calciatore del River Plate e potrà mettersi a disposizione dello staff tecnico per iniziare la preparazione con i nuovi compagni. L'attaccante argentino, campione del Mondo nel 2022, è atteso con grande entusiasmo dai tifosi, convinti che il suo arrivo possa garantire qualità, imprevedibilità e un importante contributo in termini di gol ed esperienza in una stagione ricca di obiettivi ambiziosi.