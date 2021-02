Crespo sul suo futuro: "Ho parlato con Sao Paulo, Santos e con la nazionale cilena"

Hernan Crespo conferma contatti col Sao Paulo. L'ex giocatore di Parma, Milan e Inter ha lasciato la panchina del Defensa y Justicia dopo lo storico successo in Copa Sudamericana. Valdanito, raggiunto da TycSports all'uscita dal centro sportivo del Defensa ha dichiarato: "Si è conclusa una bella tappa. Parlare con i giocatori e le persone che lavorano qui è stato bello, emozionante e mi è sembrato giusto. Dovevo essere onesto con i dirigenti, con la società e con le persone". Sulla prossima squadra: "Non ho niente, non ho firmato con nessuno. Ma mi sembra che quando il telefono squilla in continuazione, non è giusto che tolgano anche l'uno per cento di concentrazione sul Defensa. Abbiamo parlato col Santos, col Sao Paulo con la selezione cilena ma non ho firmato nulla, potrei prendere l'aereo domani per una nuova avventura come potrei restare a casa per i prossimi mesi. Non ho lasciato il Defensa per alcun club".