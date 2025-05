Ufficiale Cristiano Ronaldo, addio all'Al Nassr: "Capitolo chiuso". Ora volerà da Sergio Ramos?

Due anni di Arabia Saudita e l'incantesimo si è rotto. Luna di miele finita per Cristiano Ronaldo, che dopo l'arduo verdetto dell'Al Nassr fuori dalla Champions League asiatica - in seguito alla sconfitta per 2-3 di stasera con l'Al Fateh - non ha perso tempo per pubblicare un pensiero pungente e diretto sui social: "Questo capitolo è chiuso. La storia? Si sta ancora scrivendo. Grazie a tutti", firmato dal fuoriclasse portoghese di 40 anni che ora più che mai ha confermato le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi.

Il rinnovo con l'Al Nassr è tramontato, CR7 saluterà alla scadenza del contratto (30 giugno) e tutto lascia credere che sia in attesa di firmare con un club che prenderà parte al prestigioso Mondiale per Club FIFA, che comincerà dal prossimo 14 giugno. Intanto possiamo confermare che la sua esperienza in Arabia Saudita e in SPL (massimo campionato) si chiuda qui.

Nemmeno il gol, il 25esimo in Saudi Pro League e il 936esimo in carriera, gli ha permesso di togliersi uno sfizio all'Al Nassr, lasciando dunque senza trofei e perdendo il duello con le due maggiori forze del campionato, l'Al Hilal e l'Al Ittihad. Nel suo futuro, secondo le ultime voci di mercato, potrebbe esserci l'opzione Messico e i Rayados de Monterrey, dove attualmente milita il suo ex compagno del Real Madrid Sergio Ramos. Il sogno di una reunion tra i due scalda i cuori di molti appassionati di calcio e non solo.