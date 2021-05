Crystal Palace-City 0-2, le pagelle: Aguero non sbaglia mai, Fernandinho 'Re di scacchi'

Crystal Palace - Manchester City 0-2

Marcatori: 57’ Aguero (M), 59’ Ferran Torres (M)

CRYSTAL PALACE

Guaita 5,5 - Per la maggior parte del match non subisce moltissimi tiri verso lo specchio, ma nel giro di due minuti si ritrova sotto di due gol. Male su Ferran Torres, parte in colpevole ritardo.

Ward 6 - Fiuta bene il pericolo e non abbassa mai la concentrazione. Quando trova spazi affonda senza problemi, si inventa anche un paio di palloni pericolosi non sfruttati dai compagni.

Kouyaté 5 - Diverse sbavature e tante corse all’indietro. Non riesce quasi mai a gestire le girate di Gabriel Jesus, nel finale spreca un cartellino giallo per un fallo inutile sul brasiliano.

Dann 6 - La difesa regge grazie alla sua presenza sui calci piazzati. Allontana il pericolo più volte, salva sul pallonetto di Ferran Torres ed evita un passivo peggiore.

Mitchell 5,5 - Buon approccio alla sfida, ma col passare dei minuti la prestazione cala vistosamente. E dalle sue parti Ferran Torres fa il bello e il cattivo tempo.

Riedewald 5,5 - Ci mette spesso il piede e prova a bloccare le ripartenze degli ospiti, ma si fa prendere tra le linee. Rodri e Fernandinho fanno il bello e il cattivo tempo. (Dal 60’ Schlupp 6 - Prova a suonare la carica, ma nessuno dei suoi compagni lo segue).

Milivojevic 5 - I padroni di casa si affidano alle ripartenze, ma ogni volta che il pallone passa dai suoi piedi le Eagles perdono un tempo di gioco. Troppo lento, uno dei peggiori in campo.

Eze 6 - Uno dei migliori tra le fila dei londinesi, si muove bene tra le linee e spesso prova l’accelerazione. Lo seguono in pochi, lotta fino al fischio finale.

Townsend 6 -Va a fiammate, soprattutto nella ripresa. Fa un bel lavoro sulla destra, ma Benteke si nasconde dietro le maglie del City. (Dall’83’ Ayew s.v.).

Benteke 5 - Spreca un’occasione colossale nella prima frazione facendosi ipnotizzare da zero metri, tocca pochi palloni e non riesce mai ad incidere. (Dal 67’ Mateta 5,5 - Una conclusione smorzata, nulla di più. Non riesce a dare la svolta alla partita).

Zaha 6 - Corre parecchio e si sacrifica, ma il nervosismo si vede. Cade un po’ troppo nelle provocazioni da parte degli ospiti.

MANCHESTER CITY

Ederson 6,5 - Il Palace ogni tanto ci prova in contropiede, il brasiliano si fa trovare pronto. Da applausi l’uscita da calcio a 5 sulla conclusione ravvicinata di Benteke.

Cancelo 6,5 - Prima frazione col freno a mano tirato, quando trova spazio cerca di aiutare in attacco. Nella ripresa sfiora un gran gol, non trova la porta per questione di centimetri.

Laporte 6 - In difesa non ha nulla da fare, in attacco rischia di andare in gol ma Guaita gli sbarra la strada all’ultimo istante utile.

Aké 6,5 - Come il collega di reparto non concede nulla. Buona gestione del pallone, passa il tempo a costruire gioco. Nel finale conquista mezzo in voto in più con un paio di salvataggi alla disperata.

Mendy 7 - Meno compiti difensivi soprattutto nella ripresa, aiuta la manovra offensiva e si propone sulla corsia di sinistra. Suo l’assist per il gol di Aguero.

Ferran Torres 7,5 - Il migliore in campo. Gol a parte, è il più pericoloso dei suoi: da applausi le giocate di qualità, la difesa del Palace non lo prende mai.

Fernandinho 6,5 - Tatticamente importantissimo nello scacchiere di Guardiola. C’è sempre nele situazioni pericolose, non sbaglia niente. Ogni mossa è azzeccata. Come nella 'Regina degli scacchi' vede le mosse da compiere prima ancora di giocare la partita. (Dal 67’ Zincehnko 6 - Buona spinta sulla corsia esterna, dà una mano soprattutto in difesa).

Rodrigo 6,5 - Come il compagno di reparto non concede nulla. Si mette in mezzo al campo a dettare i tempi e a gestire tutti i palloni che passano dalle sue parti.

Sterling 6 - Non si vede parecchio in attacco, ma alla prima vera occasione abbatte il palo. Va anche lui a fiammate, ma quando si accende crea pericoli.

Aguero 7 - Non si vede praticamente mai durante tutta la partita, ma entra in scena nel momento migliore: controllo e gol, tutto gol destro. Fenomenale.

Gabriel Jesus 6,5 - Si muove parecchio e non dà mai punti di riferimento, ma non ha molte occasioni da gol. Nota positiva: scalcia e lotta aiutando i suoi in fase difensiva.