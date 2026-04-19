Crystal Palace, tutti pazzi per Wharton: dal Real al Liverpool, ma servono 100 milioni

Il Crystal Palace, ancora in corsa per la conquista di una storica Conference League, è atteso da un'estate in cui in molti busseranno per suoi pezzi pregiati. Fa certamente parte di questa categoria Adam Wharton, centrocampista classe 2004 che ha confermato di essere un interessante mix tra quantità e qualità nel recente doppio confronto europeo con la Fiorentina.

Il suo nome è già sul taccuino dei principali club europei. Tra questi il Real Madrid, che in vista della prossima stagione intende rinnovare la sua linea mediana e il profilo dell'inglese è molto gradito. Non solo i Blancos, però, sul giocatore. Come riporta l'emittente radiofonica inglese TalkSport, il Liverpool lo considera la sua priorità assoluta e sarebbe disposto a pagare i 100 milioni di euro richiesti.

Un interessamento decisamente forte dunque, che rende difficile per il Real la corsa a Wharton. A complicare le cose c'è inoltre un'altra società pronta ad inserirsi nell'asta: si tratta del Manchester United, chiamata all'ennesima campagna acquisti estiva di un certo peso per tornare ai fasti dell'era Ferguson. In attesa di capire come finirà la stagione, il Crystal Palace si lecca i baffi: in estate le casse verranno rimpinguate e non poco, con risorse da reinvestire per migliorare la rosa nel suo complesso (dovendo, chissà, magari affrontare l'Europa anche il prossimo anno).