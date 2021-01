Cuore Everton, leggenda United: Rooney ha segnato un'epoca nel calcio inglese

Wayne Rooney ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Una notizia che quasi non fa scalpore, perché molti si erano già preparati a questo evento, ma che comunque merita grande risalto. Perché Wazza è stato non solo uno dei più forti attaccanti inglesi (nonché il miglior marcatore di sempre in Nazionale, con 53 gol in 120 presenze), ma anche uno dei primi calciatori "universali", quelli che oggi chiameremmo "attaccanti moderni". Una vera e propria icona del ventunesimo secolo.

Generoso, dinamico, capace di pressare a tutto campo ma restare lucido quando serviva. Un capitano e un trascinatore, soprattutto del Manchester United, squadra di cui è diventato leggenda segnando più di chiunque altro: 253 reti in 559 partite. Cinque Premier, una Champions League e tanti altri trofei in 13 anni. Gol impossibili e giocate spettacolari; gli è mancato solo un trionfo con i Three Lions per rientrare nella cerchia ristretta dei più grandi di sempre. Le radici a Liverpool, sponda Everton, dove e cresciuto e si è fatto notare e dove è tornato per chiudere un cerchio, prima di trasferirsi negli USA. Poi l'ultima avventura, a Derby, prima di cominciarne una nuova, da allenatore. A 35 anni Wonder Boy vuole dare spettacolo anche in panchina.